Se billedserie Pandekage-pr. Med en ordenlig stak pandekagedej og et par stegepander satte Ung i Odsherred kursen mod Odsherreds Gymnasium for at reklamere for Ungekulturprisen op til efterårsferien.Foto: Marianne Nielsen

Pandekage-pr: Ung kan vinde 17.000 kr.

Odsherred - 13. oktober 2020 kl. 12:19 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Årets prisfest i Odsherred nærmer sig - om en måned uddeler Odsherred Kommune en række priser til ildsjæle, der har gjort en bemærkelsesværdig indsats for andre i løbet af året. Selvom OdsHædring i år foregår online, så skal der stadig findes en masse nominerede.

Op til efterårsferien gjorde Ung i Odsherreds ansatte således en ihærdig indsats for at gøre opmærksom på prisen og opfordre de unge til at nominere.

Blandt andet ved at dele frisklavede pandekager og flyers ud til eleverne på Odsherreds Gymnasium, og sætte nomineringsbrevkassen op på Asnæs Station.

Alle mellem 13 og 20 år kan indstilles til prisen, og indstillingerne skal være UiO i hænde senest 18. oktober. Men det kan være en svært konkurrurence at gøre sig gældende i, når man i 7. klasse ikke har ret meget på sit cv, hvorimod en gymnasieelev kan have nået at udrette langt mere.

- Vi overvejer derfor om vi skal lave en »One to watch«- pris, til en ung, der er værd at holde øje med, men som måske ikke har nået at udrette så meget på grund af sin unge alder, uddyber Louise Nordlund.

Det er ikke kun selve prisfesten, der er anderledes i år på grund af Corona.

Ung i Odsherred har måttet finde alternative metoder til at samle penge ind til Ungekulturprisen og har solgt ud af nogle af de ting, som de lå inde med under coronanedlukningen. Fx. graffitispraydåser, chips og lignende.

- Vi syntes ikke vi ville spørge om sponsorater hos de lokale erhvervsdrivende, som jo har haft rigeligt at se til med coronanedlukningen, forklarer Ung i Odsherreds leder, Louise Nordlund. I skrivende stund er der lige knapt 17.000 kroner i puljen til Ungekulturprisen.