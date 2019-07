Stram Kurs leder Rasmus Paludan varsler, at han i løbet af de næste fire dage vil være gæst på Vig Festivalen, men primært for at lytte til musik, siger han. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Paludan melder sin ankomst til Vig Festival

Odsherred - 10. juli 2019 kl. 13:11 Af Team Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lederen af Stram Kurs, Rasmus Paludan, har i en begivenhed på Facebook meldt sin ankomst til Vig Festival sammen med partiets ungdomsafdeling. Her vil han »tale med gode danskere og fortælle om vores politik«, annonceres det.

Men politisk agitation er ikke tilladt på familiefestivalen, så det vil han ikke få lov til, siger festivalformand Ole Larsen:

»Alle gæster er jo velkomne her, hvis de opfører sig indenfor de regler vi har. Vi kan jo klippe armbånd på grund af adfærd eller genstande. Det er vores valg, hvem vi vil have på pladsen, siger Ole Larsen med henvisning til festivalreglementet. Alt hvad der foregår på vores plads og campingområde, er jo faktisk et privat område, og der gælder vores regler. Alt hvad der foregår udenfor - på Ravnsbjergvej eller nede foran brugsen, har jeg ikke indflydelse på. Men vi er naturligvis i dialog med de offentlige myndigheder omkring det,« siger han til dagbladet Nordvestnyt.

Rasmus Paludan forklarer, at han har købt billetter til festivalen som privatperson, at han kommer for at høre musik, men også at han vil svare, hvis folk henvender sig om politiske emner. Han fortæller, at han ikke har nogle former for flyers eller anden politisk agitation med sig, og at han forventer, at politiet vil holde sig diskret i baggrunden.

»Jeg er jo en kendt person, der bliver genkendt, og i det omfang folk ønsker en positiv dialog, så deltager jeg i det, men ønsker de en negativ dialog, så beder jeg dem om at lade være. Jeg er musikgæst, og spiller Aqua for eksempel Barbie girl, så vil jeg være der, for det er jo fra min yngre ungdom, og jeg har også planer om at høre Christopher, som jeg tidligere har udtalt mig lidt negativt om. På Roskilde Festivalen har de en langt skarpere politisk profil end Vig Festivalen. I Roskilde taler de om at alle er lige, at man skal hjælpe Afrika og at ingen er bedre end andre, mens Vig Festivalen virker mere apolitisik, så her undgår jeg et totalt clash af meninger. Samtidig var Kalundborg og Slagelse nogle af højborgene for Stram Kurs, så her tror jeg, at jeg vil blende mere harmonisk ind,« siger han til avisen.

Den kontroversielle politiker fortæller, at han skal overnatte i lokalområdet.