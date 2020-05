Pakker ansigtsvisirer i soveværelset

- Vi har fem i Odsherred og en enkelt i Holbæk, der printer de visirer, som vi så skal formidle videre. Det tager 41 minutter, at printe et visir, og koster 8 kroner i materialer. Arbejdslønnen leverer vi frivillige gratis, fortæller Karsten Mikkelsen.

Ægteparret arbejder begge i pharma-industrien, og var ikke længe om at beslutte sig til, at de gerne ville give et nap med at producere værnemidler af høj kvalitet.