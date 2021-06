Renoveringen af taget på Asnæs Svømmehal er blevet yderligere forsinket, fordi der nu - for at leve op til gældende bygningsreglement - skal forstærkes en bærende søjle, hvilket indebærer brug af en pæle-bankemaskine. Det bekymrer formanden for Dragsholm Svømmeklub, Betina Larsen. Foto: Stefan Andreasen

Pæle-maskine skal i aktion: Bekymring for bankeri inde i Asnæs Svømmehal

Odsherred - 26. juni 2021 kl. 07:45 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Forsinkelse på forsinkelse har ramt renoveringen af det råd-ramte tag på Asnæs Svømmehal, der har været tvangs-lukket siden midten af oktober.

Senest er byggeriet blevet yderligere forsinket, fordi der nu - for at leve op til gældende bygningsreglement for snebelastning - skal forstærkes en bærende søjle, hvilket indebærer brug af en pæle-bankemaskine inde i svømmehallen.

Det bekymrer formanden for Dragsholm Svømmeklub, Betina Larsen, der i forvejen sukker dybt, når talen falder på de gentagne udmeldinger fra Odsherred Kommune om nye forsinkelser på byggeriet.

Seneste melding er, at svømmehallen først er færdigrenoveret sidst i januar, begyndelsen af februar.

- Nu skal man, for at leve op til det nye bygningsreglement, forstærke én af søjlerne ved at banke pæle ned omkring den med en maskine inde i svømmehallen. Det lyder noget voldsomt. Hvordan vil svømmehallen reagere på det? Hvis fliserne revner, hvornår kommer der så vand i bassinet? Og hvad vil det vil koste ekstra? Er der penge til at reparere de skader? Det er jeg noget bekymret for, siger Betina Larsen.

- Hallens personale går og tager billeder af alle fliserne for at dokumentere, at alt er i orden, inden man går i gang - hvis noget går i stykker.

- Vi har som udgangspunkt tillid til, at byggefirmaet gør, hvad de kan, og ikke ødelægger noget med vilje.

- Men det er ret nervepirrende at stå på sidelinjen og følge med i, siger Betina Larsen.

- Og hvorfor har de dog ikke tænkt på alt det her fra starten?

- Man kan undre sig over, at når man laver et udbud om renovering af en svømmehal, hvorfor eksperterne så ikke tidligere har været opmærksomme på at få det hele med i udbudsmaterialet.

- Det kan da umuligt komme bag på dem, at der er sket ændringer i Bygningsreglementet, siden dengang svømmehallen blev bygget, siger Betina Larsen.

- Vi havde jo håbet at komme tilbage til Asnæs Svømmehal i december. Nu hedder det januar, måske februar. Eller marts eller april, hvis der opstår yderligere komplikationer efter banke-arbejdet, siger svømmeklub-formanden.