Foto: Per Buurgaard Christensen

Odsherred KOmmune melder sig ind i kampen om pædagoger ved at tilbyd een mere fleksibel arbejdsuge.

Pædagoger skal der kræses om: I Odsherred får de fleksibel arbejdsuge

Økonomiudvalget i Odsherred Kommune var helt klare »i spyttet,« da de forleden drøftede om der skal afsættes penge til at lave en mere fleksibel arbejdsuge for Odsherred Kommunes pædagoger.

Meldingen var klart ja det skal der, også selvom der uden tvivl bliver nogle flere problemer end da en fire-dags arbejdsuge blev vedtaget for kommunens rådhusansatte medarbejdere, der holder fri hver fredag mod at arbejde længere de øvrige dage.

Ifølge borgmester, Thomas Adelskov (S), så bliver der ikke tale om lukkedage i daginstitutionerne, og kravet til modellen er, at den kan kombinere bedre service for borgerne med en mere fleksibel arbejdsuge for medarbejderne, og det er bydende nødvendigt.