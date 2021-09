Pablo og Mario overlevede, men Karsten og Thomas gik til

Viktor Skovgaard, Lauge Nielsen og Lucas Sørensen hælder væske med colibakterier ned i et reagensglas, og tilføjer sukker for at se, hvad der så sker med de tre sojaplanter, som er blevet døbt Pablo, George og Mario om i alder af bare fem uger, hvordan deres vækstbetingelser og jordforhold har indflydelse på fødevaremanglen, som verdenssamfundet ser ind i.

Eleverne i 9.b på Højby Skole er i fuld gang med at undersøge sojaplanterne og udsætte dem for forskellige påvirkninger - som eksempelvis sukker og kulde.

Det hele foregår i Novo Nordisks mobile og hypermoderne laboratorium på parkeringspladsen på Højby Skole.

- Bagefter skal vi tjekke, hvor mange bakterier der er, ved at lyse med en maskine, uddyber Lauge, som synes, det har været et spændende og lærerigt forløb.

- Men også anderledes, for det er ikke en klassisk naturfagsundervisning, for her har vi også en problemstilling, om at vi på et tidspunkt kommer til at mangle mad, og det sætter tanker i gang, supplerer Viktor.

- Ja, det har været rigtig interessant, siger Lukas.

Hovedemnet har været verdens befolkning og hvordan vi får skaffet mad nok, og hvordan man kan brødføde alle i forhold til jordens areal.

Alle planterne har haft sensorer, så de undervejs har kunnet måle temperaturer i forhold til vandindhold og lignende.

Mens Pablo, George og sågar Mario har overlevet, så måtte Karsten og Thomas bukke under undervejs. De blev aldrig til andet end et sojafrø.

- Jeg tror, det er fordi Thomas har stået i biologilokalet, hvor der ikke er lige så meget frisk luft og lys som i vores klasseværelse, hvor de andre har stået, vurderer Liv Olsen, fra en af de andre arbejdsgrupper, hvor teknikken til kodningen af censorer drillede lidt.

- Det har ellers været meget hyggeligt, og har stået for at vande vores to planter, siger hun videre.

Hun brugte ventetiden på at undersøge bakteriers vækst sammen med lærer Louise Pedersen.

Men eleverne har ikke blot brugt fem uger på at se planterne gro og vande regelmæssigt, siger lærer Camilla Lynge.

- Novo har lavet et superfedt undervisningsforløb, hvor en masse andre parametre end en plantes vokseværk indgår. Vi gør vi jo meget ud af STEM-fagene (den samlede betegnelse for uddannelser indenfor naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik, red). her på skolen, og nu var muligheden for at få et hypermoderne laboratorium. De ting vi har på skolen, er jo ikke så tidssvarende i forhold til det her. Så vi vil jo gerne vise dem, hvordan et laboratorium også kan se ud, uddyber læreren.

Forløbet har været et tværfagligt samarbejde med biologi, fysik/kemi og geografi, så eleverne ser, at der er en sammenhæng i at det vi laver i geografi, kan også bruges i biologi og kemi.

- Det er skønt at se, at de tager det til sig og synes det er sjovt, siger Camilla Lynge.