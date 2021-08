Påvirket kvinde stoppet af politiet

Betjentene mistænkte at kvinden var påvirket under kørslen, og fik klarlagt at hun havde indtaget en lægemiddel, som hun ikke havde recept på. Kvinden blev derfor anholdt og sigtet for kørsel i påvirket tilstand. Hun fik udtaget en blodprøve for at få klarlagt, hvilke stof hun havde i blodet, skriver Midt- og Vestjsællands Politi i døgnrapporten.