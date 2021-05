Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Påvirket bilist havde skunklaboratorium hjemme på værelse

Odsherred - 04. maj 2021 kl. 08:36

Onsdag aften klokken 23.12 var en patrulje med en narkohund i Nørre Asmindrup i Odsherred, hvor en bil blev standset rutinemæssigt.

Bilen havde netop parkeret foran en adresse, og politiet henvendte sig til føreren, en 41-årig lokal mand, som var alene i bilen. Føreren af bilen var påvirket af både hash og alkohol, så han blev anholdt og sigtet for kørsel i påvirket tilstand. Patruljen gennemgik den anholdtes bil for narko, hvor der blev fundet en lille mængde marihuana. Politiet havde mistanke om, at den anholdte opbevarede mere narko i sin lejlighed, så der blev foretaget en ransagning af hans bopæl.

Patruljen gennemgik lejligheden med narkohunden og fandt her et mindre skunk­laboratorium i et værelse. Der stod 18 cannabisplanter, vækstlamper og ventilatorer.

I lejligheden blev desuden fundet 1176 gram færdigproduceret marihuana og en hashklump på omkring 10 g. En beregning af udbyttet af de 18 cannabis­planter blev fastlagt til 513 gram. Politiet beslaglagde narko og remedier til skunk­laboratoriet med henblik på destruktion, hvilket den 41-årige accepterede. Den 41-årige blev derfor sigtet for narkobesiddelse med henblik på videresalg, og han blev taget med til en blodprøveudtagelse, som skal fastslå, hvad og hvor meget han havde indtaget forud for kørslen. Han blev herefter løsladt, men kan forvente at høre mere fra politiet i sine sager.