Pårørende foreningen Livsgmisten starter snart op for deres cafeer for pårørende til mennesker med demens, og det sker på Baeshøjgård.

Pårørende til mennesker med demens samles igen

I en længere periode har det ikke været muligt for pårørendegruppen Livsgnisten at holde cafemøder for pårørende til mennesker med demens i Odsherred Kommune.

Naturligvis på grund af corona-krisen, men nu er tiderne mildnede, og det er igen muligt for den populære pårørendegruppe at mødes.

Cafeen er kun for pårørende og frivillige, men hvis man ikke kan komme afsted uden sin demensramte ægtefælle, så vil der blive arrangeret et alternativt program i de tilstødende lokaler.

Dagens program bliver en introduktion til Livsgnistens nye tiltag, »naturens pusterum,« som handler om at få de mange sanser i spil, og så vil der blive mulighed for at lytte til et oplæg om hvordan pårørende og frivillige kan bruge Baeshøjgård, og ingen snydes for at kunne lytte til spillemand Flemming.