Her på denne grund forestiller pårørendeforneingen LIvsgnisten sig, at der kan opføres et fantastisk demenshus.

Pårørende klar med forslag: Her skal demenshus ligge

Odsherred - 05. september 2021 kl. 09:43 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Foreningen Lisvgnisten-Odsherred, der er en pårørendeforening for demensramte borgere, har siden 2017 arbejdet for at få etableret et demenshus i Odsherred Kommune.

Fire år senere er det nu lykkedes, at få politikerne til at afsætte penge til at tegne de første streger til et demenshus i Odsherred, og Livsgnistens formand, Peter Løn, er klar med en hjælpende hånd til politikerne.

Derfor har foreningen sendt et forslag til kommunens økonomiudvalg, hvor de på det kraftigste opfordrer politikerne til at pille et ubygget areal syd for plejecenter Baeshøjgård, i Vig, af til-salg-listen.

Peter Løn slår fast, at netop grunden der vil være ideel til et kommende demenshus, dels på grund af den overdådige udsigt, men også fordi det her vil være nabo til Naturens Pusterum, som er en sansehave skabt for demensramte samt kan samtænkes med plejecentrets demenskativiteter.

Han skriver også til politikerne, at de, hvis de reserverer denne placering, vil kunne få et enestående demenshus med en central beliggenhed, men kravet er, at matriklen bliver bevaret på kommunale hænder.