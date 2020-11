Påkørte lygtepæl og gik fra bilen

Klokken 5.25 fik politiet anmeldelse fra en borger, som netop havde hørt et højt brag, og set at en bil have påkørt en lygtepæl.

Odsherred kommune blev orienteret og ville sende en teknikker. Politiet kontaktede herefter bilejeren, en 43-årig mand fra Gladsaxe, som sørgede for at få bilen kørt væk. Der kom ingen melding om, at nogen personer kom til skade ved uheldet. Patruljen optog rapport om uheldet og forsøger nu at finde frem til, hvem der kørte bilen på uheldstidspunktet.