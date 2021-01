Indeklimaet på Hørve Skole skal fikses. Foto: Marianne Nielsen

Påbud efterkommes - indeklimaet bliver fikset på lille skole

Odsherred - 13. januar 2021 kl. 06:50 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

- Vi når det, men det gav lige lidt sved på panden.

Formand for børne- og uddannelsesudvalget, Søren With (S) fik sammen med resten af udvalget en forklaring på, hvorfor det lige pludselig hastede med at få en aftale på plads med en rådgiver inden 18. januar, der kan vejlede til forbedring af det dårlige indeklima på Hørve Skole.

Sagen stammer helt tilbage fra slutningen af 2019, hvor Arbejdstilsynet gav påbud om at få etableret solskærme og forbedret ventilationen, da målinger konstaterede dårligt indeklima på skolen.

- Solskærmene er lavet, men der skulle måles med særligt udstyr over flere gange, så det skulle skaffes. Og så kom corona, så der var ingen børn på skolerne og kunne derfor ikke lave pålidelige målinger. Først i september kom der gang i målingerne, forklarer Søren With.

Samtidig med at coronasituationen har spændt ben for målingerne, har der været udskiftninger i kommunens afdeling for ejendomme, og det betød, at man mistede taget om sagen.

- Jeg spurgte specifik til om der var nogle røde lamper der blinkede, da vi fordelte renoveringsmidler til skolerne på mødet i december, og fik det svar, at det var der ikke. Men det var der så. og fremover skal vi have sikret, at der er én, der kan følge sådanne sager helt til dørs, siger han.

På mødet i december blev det besluttet at der skulle afsættes fire millioner kr. til ventilation og akustiklofter i 2021 på Hørve Skole

I skolerapporten fra 2017 var der en vurdering af udgifterne til ventilation, akustiklofter og LED-belysning på Hørve Skole, hvor ventilationen blev vurderet til at koste 2.430.000 kroner mens akustiklofter og LED-belysning ville koste 2.130.000 kroner.

- Men nu kommer der en rådgiver på sagen og opgaven skal sendes i udbud. For der er jo flere muligheder og prisklasser indenfor ventilation, som vi så skal tage stilling til, siger Søren With (S).