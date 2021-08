På vej mod tilmeldings-rekord i geopark-cykelløb

- Vores erfaring er, at antallet af deltagere sagtens kan blive fordoblet her i de sidste dage op til løbet. Vi håber på at blive omkring 1500 deltagere. Og vi føler os sikre på, at vi kommer til at sætte ny deltagerrekord, siger Morten Egeskov.

- Udgifterne til at arrangere sådan et cykelløb er ret store. Sponsoraftalen sikrer, sammen med de mange tilmeldinger, at vi får dækket udgifterne. Da vi besluttede at skabe Geopark Bjerg Grand Prix var ambitionen, at det skulle kunne løbe rundt med sponsor- og deltagerindtægter inden for tre år, og det ser nu ud til at blive opfyldt, siger Morten Egeskov.