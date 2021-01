På vej mod en ny sommerhus-udlejningsrekord

2020 blev på mange måder et mærkeligt år med corona og aflysninger, og mens hoteller og restauranter led store tab, var det en helt anden historie for sommerhusudlejningen.

- Gør vi tallet for 2020 op, viser det sig, at der er sket en stigning i udlejningen på hele 22 procent oven på et 2019, som slog alle rekorder for udlejning, siger en glad direktør for Geopark Odsherred, der står for Feriepartner, Morten Egeskov, og tilføjer: