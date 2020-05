Formand for Lokaldemokratiudvalget, Per Kragh, ægrer sig over at lokalsamfundende ikke rigtig har taget Geopark Makeover til sig. Kun Odden har søgt om at være med i år. Foto: Claus Starup Foto: Claus Starup

Send til din ven. X Artiklen: På torsdag kan Odden vinde uden kamp Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

På torsdag kan Odden vinde uden kamp

Odsherred - 12. maj 2020 kl. 09:41 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er ærgerligt, men nok et udtryk for at folk endnu ikke forbinder Geoparken med projekter.

Sådan siger formanden for lokaldemokratiudvalget, Per Kragh, forud for udvalgsmødet på torsdag.

Her skal udvalget skal finde ud af, hvad de gør ved det faktum at kun Odden har budt ind med et projekt til dette års makeover-dyst. Udvalget udskrev en Geopark Makeover konkurrence i begyndelsen af 2020. , hvor projektet på den ene eller anden måde skulle relatere sig til Geopark Odsherred, men fik kun en enkelt ansøgning.

Derfor skal udvalget nu tage en beslutning om, hvorvidt projektet »Sjællands Odde 348 gr. Hav - Natursti under havet« skal udpeges en vinder af dysten og vinde de samlet set 37.000 kroner til projekt og landsbyfest.

- Vi vil behandle det seriøst, selvom der kun er den ene ansøgning. Men jeg tror vi skal tage navnet op til revision, understreger Per Kragh som samtidig hæfter sig ved, at flere af de projekter, der har søgt fællesskabspuljen nemt kunne have ligget i Geopark Makeover-regi.

I projektet, som udvalgsformanden kalder »utroligt spændende« vil projektgruppen Sjællands Odde 4.0, som står bag ansøgningen, etablere en 16 meter lang natursti under havets overflade.

Undervejs på stien vil der blive formidlet om havets dyr og liv. Projektet samarbejder og involverer en bred kreds af interessenter og borgere.

I fald udvalget kårer Odden-projektet som vinder, skal installationerne i vandet skal godkendes af Kystdirektoratet.

Det samme gælder de skilte til formidling på land som ønskes opsat. Her kan Kystdirektoratet meddele dispensation, men projektejer skal selv søge kystdirektoratet.