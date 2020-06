På jagt efter investor: Skole skal sælges

Salget af de mere end 100 år gamle skolebygninger på Grundtvigsvej, skal finanisere ombygningen og udvidelsen af skolen på Billesvej, som så bliver Nykøbings eneste skole.

Odsherred - 25. juni 2020 kl. 10:27 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var et enigt økonomiudvalg i Odsherred Kommune som tirsdag aften besluttede at arbejde videre med en såkaldt businesscase for flytning af elever fra skolen på Grundtvigsvej til skolen på Billesvej, og indlede jagten efter investorer, som kan se potentialet i at ombygge de mere end 100 år gamle skolebygninger i Nykøbing. At slå de to skoler sammen til en enkelt skole, peger på en årlig besparelse for bygningsdrift på over to millioner kroner. Det svarer til en tilbagebetalingstid på 11 år. Beregningerne viser også, at vedligehold og drift af de gamle skolebygninger på Grundtvigsvej ville komme til at koste over 12 millioner kroner, hvis kommunen vælger at beholde bygningerne. Hvis det beløb tages med i beregningerne, vil udgifterne til den nye store skole i Nykøbing kunne være tilbagebetalt på 7 år.

Fakta om skolesalg Til- og ombygningen af skolen på Billesvej er beregnet til at komme til at koste 26.027.020 kroner.

Sammenlægningen af de to skoler peger på en årlig besparelse på 2.393.000 kroner.

Vedligeholdelse vil koste 12.325.000 kroner i de kommende ti år, hvis Grundtvigsskolen forbliver i sin nuværende form.

Et salg af skolen på Grundtvigsvej skal kunne finansiere ombygningen af skolen på Billesvej. - Salget af Grundtvigsvej skal kunne finansiere udbygningen af skolen på Billesvej og vi var i udvalget enige om, at kommunen i forbindelse med salget vil forsøge at indgå et offentlig-privat-samarbejde med investor, så denne kommer til at stå for ombygningen af Billesvej også, siger borgmester Thomas Adelskov (S).

En udvidelse af skolen på Billesvej indbefatter blandt andet tilbygning af tre klasselokaler, istandsættelse af flere faglokaler og en opgradering af udearealerne. Inklusiv udgifter til håndværkere og rådgivere forventes indretningen af den nye skole at komme til at koste over 26 millioner kroner. Anlægsarbejdet forventes at kunne gå i gang senest 2,5 år efter et salg af Grundtvigsskolen.

- Jeg kan dårligt tro andet, end at der vil være investorer som vil kunne se potentialet i at omdanne de gamle skolebygninger til for eksempel beboelsesejendomme. Selv om der nok vil være dele af bygningerne, som skal bygges om, så vil det være meget centralt i Nykøbing by, siger Thomas Adelskov.

Nyheden om at Odsherred Kommune vil sælge de mere end 100 år gamle bygninger, hvor den tidligere Nykøbing borger- og realskole havde til huse, har vakt skuffelse hos mange tidligere elever.

- Der er stærke følelser involveret, men jeg tror de fleste kan se fordelene i bedre vilkår med en enkelt skole på Billesvej, siger borgmesteren.