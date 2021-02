Foto: Per Christensen

Nystiftede Formidlingscenter Fisk & Fjord Rørvig, der vil bygge her på Rørvig Havn, efterlyser kvinder til bestyrelsen. Foto: Per Christensen

På fisketur: Efterlyser kvinder til nydannet bestyrelse

Bestyrelsen for den nystiftede, selvejende institution Formidlingscenter Fisk & Fjord Rørvig, der har planer om byggeri af et formidlingscenter med saltvands-akvarium og æg-klækkeri på Rørvig Havn, består udelukkende af mænd.

Det vil bestyrelsen gerne have lavet om på i fremtiden.

- Vi går ind for større diversitet, og i disse tider er det ikke noget heldigt signal at sende, at der kun sidder mænd i vores bestyrelse, siger PR-ansvarlig Søren Lund.