Se billedserie De næste par uger er der gratis parkering på parkeringspladsen, og derefter kommer der til at blive skiltet med to timers gratis parkering. Foto: Preben Moth

P-kaos er fortid i Nykøbing

Odsherred - 28. april 2018 kl. 07:13 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Parkeringspladsen ved Svanestræde i Nykøbing er blevet købt fri af umulige betalingsregler. Den nye ejer er SuperBrugsen i Nykøbing, og selvom uddeler Claus Lilholm ikke vil oplyse købsprisen, så erkender han, at det var et noget nær tvungent køb.

»Da de nu tidligere ejere indførte abonnementsparkering per månedsbais faldt det ikke i god jord hos vores kunder, men vi var jo magtesløse, og derfor var der ikke andet at gøre end at sætte gang i en dialog, så vi kunne genovertage parkeringspladsen,« siger han til Nordvestnyt.

P-pladsen er nu strippet for skiltene med de håbløse parkeringsregler, og i de næste par uger er der gratis parkering. Men når der er blevet kreeret nye skilte, så bliver der indført regler, som ligner dem fra før i tiden.

To timers gratis parkering, og så kan man, via mobilapps tilkøbe parkering for 10 kroner per time eller købe sig til månedsparkering via en abonnementsordning.

- Vi er ikke ude på at skulle tjene penge på parkeringspladsen, men vi vil også gerne undgå at folk langtidsparkerer på pladsen. Når nu det ikke kunne være anderledes, så er vi rigtig glade for at det nu er lykkedes at finde en god løsning. Da vi i 2007 solgte parkeringspladsen gjorde vi det fordi vi simpelthen ikke have penge i kassen, og nu køber vi den så tilbage, så jeg er glad for at det endte lykkeligt, siger Claus Lilholm.