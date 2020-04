Overvejer mulighed for betalings-orlov

Der skal være længere mellem børnene i de kommunale dagtilbud, og det har givet udfordringer for mange børnehaver og vuggestuer. Odsherred Kommune overvejer at følge andre kommuners eksempel, og tilbyde betalingsorlov til forældre, som vælger at passe deres børn hjemme.

Odsherred - 25. april 2020 kl. 09:21 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Regeringens genåbning af landets dagtilbud efter påske har skabt kapacitetsproblemer i mange kommuner på grund af sundhedsmyndighedernes krav om, at børnene skal inddeles i markant mindre grupper, og at der skal være dobbelt så meget plads i bygningerne til børnene som normalt. Det kan betyde, at der reelt set ikke er plads til alle de børn, som er indskrevet i institutionerne. Flere kommuner har allerede indført ordninger med at tilbyde, at forældre kan passe deres børn hjemme i en periode, og slippe for at betale for institutionspladsen, men samtidig være sikret en plads til barnet, når hverdagen er mere normaliseret igen.

- Vi har endnu ikke truffet en afgørelse om hvad vi gør. Vi havde møde om det fredag morgen, men det er under alle omstændigheder et politisk afgørelse, hvad vi gør her i kommunen, siger formand for børne- og uddannelsesudvalget, Søren With(S).

Han mener ikke dagtilbuddene i kommunen på nuværende tidspunkt er udfordret.

- Jeg ved godt, at det ikke er alle børn, der møder op. Men umiddelbart har vi god plads i vores institutioner i Odsherred, siger Søren With.

Han kan endnu ikke sige noget om, hvad den endelige beslutning bliver, før han kender alle kriterier for ordningen, men er ikke afvisende overfor ideen om betalingsorlov.

- Vi følger selvfølgelig retningslinjer fra regeringen og jeg kan heller ikke forestille mig, at vi i udvalget ikke vil stemme for sådan et forslag. Vi skal have fakta helt på plads, og så vil børne- og uddannelsesudvalget hurtigst muligt træffe en afgørelse, siger Søren With.