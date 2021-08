Se billedserie Geopark Odsherreds direktør Morten Egeskov overvejer, om Geopark Bjerg Grand Prix skal udvides med et mountainbike-løb i Kårup Skov, hvor der er anlagt et 16 km. langt spor (foto fra indvielsen i 2016). Foto: Helene Nielsen

Overvejer et nyt hårdt mountainbike-løb i geoparken

Odsherred - 20. august 2021 kl. 15:54 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Det går så godt med afviklingen af landevejsløbet Geopark Bjerg Grand Prix, med start- og målby i Høve, at Geopark Odsherred overvejer at udvide løbet i 2022 med en mountainbike-del.

Det oplyser geoparkdirektør Morten Egeskov.

Han mødes søndag med mountainbikere, der hjælper med at vedligeholde Naturstyrelsens mountainbike-spor i Kårup Skov, for at undersøge, om sporet vil kunne bruges i forbindelse med Geopark Bjerg Grand Prix.

- Vi har jo hele setup'et kørende omkring Høve Hjemmeværnsgård som mødested og start- og målområde i Høve.

- Det fungerer så godt, med hjælp fra Høve Bylaug, FK Odsherred og Nykøbing Sj. Badmintonklub; vi har så godt styr på landevejsløbets afvikling nu, at vi mener, at der er plads til at koble mere på, siger Morten Egeskov.

Geopark Odsherred arrangerer Geopark Bjerg Grand Prix sammen med Veggerby Kultur & Sport.

- Mountainbike er i kraftig vækst, og det vil være relativt nemt for os at koble et mountainbike-løb på Geopark Bjerg Grand Prix, mener geopark-direktøren.

Naturstyrelsens Kårup-spor ligger cirka seks kilometer fra Høve Hjemmeværnsgård, så montainbikerne vil kunne møde ind på gården sammen med de andre ryttere og deltage i morgenhyggen omkring nummerudlevering og morgenmad, og derfra køre til start i Kårup Skov.

Kårup-sporet består af et 6,2 km. langt, blåt spor (kræver grundlæggende mountain-færdigheder), et rødt spor (øvede) på 5,9 km. og et sort spor (for ekspert-ryttere) på 2,9 km.

- I modsætning til vores landevejsløb, hvor man kan køre en omgang som en familietur, så vil mountainbike-løbet blive knaldhårdt, og ikke ét man vil kunne køre, hvis man lige har købt en mountainbike, mener Morten Egeskov.

- Vi vil kunne udvide med et mountainbike-løb, fordi det ikke vil kollidere med landevejsløbet. Det har sit eget sted i Kårup Skov, men landevejsløbet kører forbi på ruten, og rytterne ville kunne se hinanden undervejs, så der er en fin synergi.

- Og når løbene er færdige, kan alle ryttere hygge sig sammen på hjemmeværnsgården, siger Morten Egeskov.

Geopark Bjerg Grand Prix finder sted igen den 14. august 2022.