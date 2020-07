Se billedserie Fredag formiddag blev småsten fra OB-vejbelægning fejet væk fra kørebanen og cykelstien langs Høve Stræde. Foto: Helene Nielsen

Overvejer bedre skiltning for cyklister

Odsherred - 05. juli 2020 kl. 06:47 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torsdagens alvorlige styrt på cykel på Høve Stræde, maner til eftertanke hos centerchef i kommunens miljø og trafikafdeling, Kirsten Gyalokay.

- Vi snakker om, hvordan vi eventuelt kan skilte endnu bedre for cyklister. De har måske ikke deres fokus på anvisninger til bilisterne, så det kan være vi skal skilte særligt for dem. Det er jo et stejlt stykke uanset om der er vejarbejde eller ej, siger hun til Nordvestnyt.

Strækningen har været præget af vejarbejde siden midten af juni, og har i den tid været genstand for megen kritik - både fra politisk hold, og fra borgerne i området, og på et ekstraordinært møde i miljø- og klimaudvalget besluttede politikerne at det skulle gøres om.

Stykket blev nemlig asfalteret på en måde, hvor et lag småsten over tid skal køres ned i tjære, kaldet OB-belægning, som er både billigt og meget slidstærkt, når først det er kørt til.

Men i mellemtiden mange småsten er i vejkanten og på cykelstien, blandt andet fordi der køres hurtigere end den tilladte begrænsning på 50 km/t.

Småstenene har skabt flere farlige situationer for både bilister og cyklister - senest i torsdags, hvor en kvinde måtte transporteres med helikopter til Rigshospitalet i bevidstløs tilstand.

På et møde torsdag eftermiddag mellem entreprenøren og miljø- og trafikafdelingen blev man enige om at fjerne småstenene straks inden weekenden og få et tilbud på en anden type belægning, kaldet Remix.

Fredag formiddag blev småstenene fra den nuværende OB-belægning på kørebanen og cykelstien på strækningen fjernet med fejemaskine.

