I Odsherred Kommune betyder turismen meget for den kommunale økonomi og selvforståelse, og derfor er kommunens politikere stærkt kritiske over for Destination Sjælland, som flere mener glemmer Odsherred i sin markedsføring.

Overvejer at forlade turismesamarbejde: »Helt udramatisk,« lyder det fra turistdirektør

Destination Sjælland er et fælleskommunalt turismesamarbejde mellem Holbæk, Kalundborg, Slagelse, Sorø og Odsherred Kommuner, og det så dagens lys den 1.januar, men i Odsherred er både politikere og turismeaktører stærkt kritiske over for samarbejdet, og Destination Sjælland beskyldes for at glemme Odsherred i sine aktiviteter, hvilket i en kommune, hvor turisme er af afgørende betydning for den offentlige værdiskabelse, er det noget nær katastrofalt, og har sået tanken om, at Odsherred bør trække sig fra samarbejdet.