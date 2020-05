Politikerne i social- og forebyggelsesudvalet i Odsherred Kommne har besluttet, at hjemmeplejen fremover skal have overtrækssko når de kommer i folks hjem.

Overtrækssko eller bare fødder skal retur

I et læserbrev i dagbladet Nordvestnyt og i breve til politikerne har en sommerhusbeboer undret sig over, at hjemmesygeplejen ikke tager deres sko af eller ifører sig overtrækssko, når de kommer ind i folks hjem.

En ordning, der viste sig at have historie tilbage fra en beslutning i 2008, men som politikerne nu har annulleret.

»Der var vidst både sparegrunde og sikkerhedsgrunde til, at man besluttede, at man ikke skulle bruge overtrækssko, men det er løst nu, for vi har besluttet, at medarbejderne enten skal tage sine sko af eller tage overtrækssko på, når man kommer ind i borgernes hjem,« siger udvalgets formand Arne Mikkelsen (SF) til dagbladet Nordvestnyt.