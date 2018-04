Odsherred Kommune lover at Dragsholm Golf Club snart kan se en ende på over syv års kvaler med oversvømmet »pay and play« hul. (Arkiv)

Send til din ven. X Artiklen: Oversvømmet golfbane er nu kommunens problem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Oversvømmet golfbane er nu kommunens problem

Odsherred - 10. april 2018 kl. 13:30 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I over syv år har Dragsholm Golf Club, i Fårevejle, måtte lide den tort, at deres »pay and play«-bane har ligget under vand som følge af en strid med naboen, firmaet H. A. Plastas.

Sagen har været beandlet i natur- og miljøklagenævnet, hos Odsherred Kommune, hos politiet, byretten, landsretten og Højesteret.

Alle var enige. Firmaet skulle sørge for ikke at oversvømme naboens golfbane, og de skulle betale for det. Men sådan kommer det ikke til at gå, for firmaet er blevet tvangsopløst af skattemyndighederne, og ifølge politiet kan de ikke retsforfølges.

Det betyder, at Odsherred Kommune nu skal i gang med at råde bod på prolemerne, og det vil, ifølge afdelingsleder Michael Bay, fra Odsherred Kommune, ske snarest, men regningen må kommunen selv betale.

»Kommunen vil gøre krav gældende overfor boet efer H. A. Pastas Aps, svarende til kommunens anlægsudgifter ved selvhjælpshandlingen. Hensynet der skal varetages med selvhjælpshandlingen er til tilstødende ejendomme, der har gener efter virksomhedens manglende opfyldelse af kommunens påbud,« siger han til dagbladet Nordvestnyt.

Afdelingslederen er godt klar over at der særligt i golfklubben er stor frustration over sagen, og også en årelang undren over, at kommunen ikke tidligere har grebet ind, men det har han svar på.

»Svaret er, at kommunen som myndighed har været bundet af, at sagen havde opsættende virkning ved den retlige behandling i klagenævn og domstole.«