Se billedserie Mens Vig Venter var ikke en festival, men havde dog en duft af festival over sig både hos musikerne på scenen, som her Alpha beat, og blandt publikum. Foto: Mie Neel. Foto: Mie Neel

Overskud på to dages musik i Vig

Odsherred - 12. juli 2021 kl. 16:07 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

-Vig Festival er stadigvæk vores stjerne, og det var ikke en festival, der fandt sted i weekenden, men derfor kan vi sagtens drage os mange nyttige erfaringer af Mens Vig Venter-koncerterne, og måske arrangere noget tilsvarende i fremtiden, siger formand for Vig Festival, Lars Gjerlufsen.

Med de økonomiske briller på, kan han konstatere, at det blev til et fornuftigt overskud, selv om ikke alle billetter blev solgt.

- Vi havde håbet på udsolgt med 2000 billetter begge dage, men vi solgte 1200 billetter fredag og 1500 lørdag, og det er slet ikke så ringe, siger Lars Gjerlufsen.

Han venter lidt endnu med det endelige resultatet for koncerterne, og dermed også for hvor mange penge der bliver at dele ud til de lokale foreninger. Fordi Vig Festival er en non-profit organisation, går et eventuelt overskud til de foreninger, som har hjulpet til.

Set med de sociale briller, så var arrangementet en stor succes.

- Det er gået fantastisk. Alle virkede til at være glade for at være tilbage på festivalpladsen. Både hjælpere og de forskellige teams, men også publikum, hvor jeg jo kunne se, at flere var mødt op i de sædvanlige Vig-udklædninger, siger Lars Gjerlufsen.

Han roser publikum for at affinde sig med corona-restriktionerne, og selv om han gerne så dem afskaffet, så fik man det til at fungere med krav om coronapas og ved at opdele publikum i to sekstioner på festivalpladsen.

- Jeg kunne godt forestille mig, at de mange restriktioner har afholdt folk fra, at købe billetter. Nogen har nok tænkt, at det var lidt for mærkeligt med sektioner. Til gengæld tror jeg ikke publikum fredag og lørdag skænkede sektionerne en tanke, når først musikken spillede, siger han.