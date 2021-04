I 2015 udvidede Regnbuen i Vig faciliteterne. Nu er udearealet usikkert at færdes på og skal fikses. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Overrasket over påbud til børnehaver

Odsherred - 28. april 2021 kl. 20:41 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Byrådet har tirsdag aften bevilget 640.000 kroner til udbedring af to påbud og et ramponeret udeareal på tre af kommunens daginstitutioner.

Men at der overhovedet lå to påbud kom bag på politikerne.

- Det kom noget bag på mig. Det er ikke noget vi har hørt om i børne- og uddannelsesudvalget, lød det fra udvalgets formand Søren With (S).

DFs Julie Jacobsen var rystet over, at institutionerne ikke selv har kunnet finde penge til at efterkomme påbud.

- Jeg er mildest talt chokeret, når institutionen ikke selv kan finde 40.000 kroner, når det er ders opgave. Påbud skal ikke hænge i luften, og jeg er ærgerlig over at der ikke er mere styring med økonomien decentralt, sagde DF'eren.

Kommunen har modtaget to påbud fra Arbejdstilsynet omkring udbedring af ventilationen på to daginstitutioner, henholdsvis Moselinden Herrestrup og Sct. Georggården i Nykøbing. I begge tilfælde er der tale om funktionssvigt, men det vurderes at ventilationen på Moselinden kan motoren skiftes ud for 40.000 kroner.

Så billigt slipper man næppe på Sct. Georgsgården, hvor der formentlig skal installeres et helt nyt ventilationssystem, og koste omkring 400.000 kroner.

Desuden er udenomsarealet for børnene i børnehaven Regnbuen i Vig i en sådan beskaffenhed at arealet skal genoprettes, da der dannes store og dybe vandpytter.

Der er ikke kommet et påbud på udearealet, men i praksis er store dele af området spærret af, for at forhindre at børnene kan færdes i de områder, hvor der samles vand når det regner.