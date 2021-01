Overraskende stort rykind til åbent hus på gymnasium

- Så vidt jeg ved, betyder tallet, at 2200 personer har været omkring begivenheden. Hvor længe de har været med, ved jeg ikke. Der er god stemning og optimisme her på lærerværelset, skrev rektor Niels-Peter Babalola Andersson i en sms til Nordvestnyt tirsdag aften, efter en travl aften med virtuelt åbent hus på Odsherreds Gymnasium.

Rektor var tidligere på dagen kommet med et forsigtigt bud på, at det ville have været ualmindelig godt, hvis 500 personer ville kigge med til den digitale rundvisning og præsentation. Ved et normalt åbent hus plejer der at dukke godt 100 besøgende op. 2,2 tusinde visninger af live transmissionen blev derfor også aftenes gode nyhed på gymnasiet.