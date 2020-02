Overraskende stor interesse for vandrehjem

3.9 millioner kroner er det tidligere Anneberg Vandrehjem, ved Nykøbing, sat til salg for hos Freja Ejendomme, og Egehus i Annebergparke er til salg for èn million kroner mindre.

»Interessen for begge ejendomme har været overraskende stor. Specielt på det tidligere vandrehjem er interessen voldsom, og vi har pt. over 100 interesserede til denne ejendom. På Egehus er interessen ligeledes stor, med pt. over 50 interesserede.I samråd med Freja Ejendomme og Nybolig Odsherred har vi derfor besluttet, at der skal være budrunde på begge ejendomme, med en budfrist den 6.marts,« siger han til dagbladet Nordvestnyt.