Se billedserie Anders Munch & Broderskabet spiller Kim Larsen-klassikere til Honky Tonk i Nykøbings gågade i 2018 - nu skal Anders Munch og MOKIO overtage styringen af festivalen efter Destination Sjælland. Foto: Stefan Andreasen

Send til din ven. X Artiklen: Overraskelse i musik-branchen: Honky Tonk-festival kommer på nye hænder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Overraskelse i musik-branchen: Honky Tonk-festival kommer på nye hænder

Odsherred - 21. januar 2021 kl. 06:31 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Gågade-musikfestivalen Honky Tonk, der siden 2009 - i et samarbejde mellem VisitOdsherred og Nykøbing Sjællands caféer, restauranter, spillesteder, værtshuse, kulturhus og teater - har leveret musikoplevelser til fastboende, sommerhusgæster og turister den første lørdag i september, bliver fremover med en ny projektholder, foreningen Musik og Kultur i Odsherred, i daglig tale MOKIO.

Da VisitOdsherred for et år siden fusionerede ind i Destination Sjælland, fulgte Honky Tonk-festivalen med.

- Vi havde glædet os til at rulle 2020-versionen af Honky Tonk ud, men det satte corona-restriktioner en stopper for, siger Jens Müller, direktør i Destination Sjælland.

- Hen over sommeren havde jeg en god dialog med Anders Munch, initiativtager til MOKIO, om de mange udviklingsmuligheder i Honky Tonk-konceptet.

- Derfor er jeg rigtig glad for, at Anders, der selv skulle have spillet på Honky Tonk i 2020, kaster al sin ekspertise ind i projektet nu og overtager konceptet, siger direktøren.

Da musik- og kulturlivet blev lagt ned i corona-nedlukningen i 2020, greb MOKIO chancen og begyndte med drive-in og sid-ned-koncerter på den gamle boldbane i Højby, der blev til Helenehaven.

- Vi er stolte over det program, vi nu har skruet sammen for 2021, men vi føler også, at vi har båndbredde til at gøre mere for musik- og kulturlivet i Odsherred.

- Derfor er vi rigtig glade for, at det nu er os, der skal drive Honky Tonk videre. Vi har allerede flere udvidelses-idéer i støbeskeen, siger Anders Munch, formand for MOKIO.

- Nu skal vi i gang med alt det praktiske forarbejde, som skal gøres for igen at gøre Honky Tonk til en succes. Vi skal have kontakt med alle aktørerne og have tilbagemeldinger på, om de selv arrangerer musikken, eller om vi skal hjælpe til.

- Honky Tonk er i forvejen en succes, fordi en masse mennesker fra café-, restaurations- og kulturlivet gør noget i fællesskab. Derfor skal der heller ikke laves noget om ved konceptet siger Anders Munch.

- Vi håber og satser på, at vi kan få lov til at køre Honky Tonk i år og ikke bliver ramt af corona-restriktioner, fordi festivalen ligger helt ovre i begyndelsen af september, siger Anders Munch.