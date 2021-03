Se billedserie Hanne S. Jensen (t.v.) og Gitte Ahrens blev de første modtagere af Livsgnistens pris ofr deres indsats på demensområdet i Odsherred. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Overraskede »Kage-Hanne« og Gitte med hæder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Overraskede »Kage-Hanne« og Gitte med hæder

Odsherred - 03. marts 2021 kl. 10:13 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Overraskelsen stod malet bag visir og maske i ansigterne på to lokale ildsjæle, hvis store indsats har givet et væsentlig og mærkbart løft af forholdene for egnens demensramte borgere og deres pårørende.

Frivillig ildsjæl i Livsgnisten Hanne Svendstrup Jensen og demenskonsulent i Odsherred Kommune Gitte Ahrens blev tirsdag formiddag hædret for deres engagement i foreningen for demensramte og deres pårørende i Odsherred.

I foreningens regi er Hanne nok mest kendt som Kage-Hanne, for det er hende, der sørger for bagværk til cafémøderne på Baeshøjgård i Vig.

Det var her de to kvinder blev overrasket med lokalt produceret keramik af familien Poulsen, da de sammen med en lille sluttet skare plantede de sidste to træer i den nyetablerede æblelund ved plejecentret.

Hele området omkring Odsherred Forsynings regnvandsbassin er midt i en forvandlingsproces til at blive et sansestimulerende pusterum for mennesker med demens og deres pårørende. Nu er der så et Sidinge-æbletræ valgt af Gitte Ahrens og et Bodil Neergaard æbletræ mere at nyde i naturens Pusterum.

Gitte Ahrens, demenskonsulent i Odsherred Kommune, er på vej på efterløn og stopper sit arbejd, og derfor mente Livsgnisten, at det var på sin plads at hædre indsatsen.

- Du giver og giver - og vi får. Du har empati og ud der muligheder i stedet for umuligheder. Det skal du have tak for, lød det i indstillingen til hædersprisen.

Kage-Hanne kommer altid med kage til Livsgnistens cafémøder, og sådan har det været siden begyndelsen. Men Hanne Jensens engagement rækker langt længere end til bagværk.

- Der var ingen vej udenom Hanne. Du siger aldrig nej, hvadenten der skal gås tur med demensramte eller bages kage til møder, lød det i indstillingen.

Hanne Jensen og Gitte Ahrens har sammen fået etableret et træningscenter med motionsudstyr alene for mennesker med demenssygdom.

- Det er en stor glæde, at kunne hjælpe med at sætte gang i noget. Man får så meget med sig hjem, fortalte Hanne Jensen efter prisoverrækkelsen.

Også Gitte Arhrens hjerte banker for demensramte borgere, og slipper ikke kontakten til Livsgnisten og har meldt sig ind i foreningen.

Ifølge vedtægterne skal Livsgnistens hæderspris uddeles hvert år, men det satte corona en kæp i hjulet på i 2020. Derfor blev to personer hædret i år.