Overgår sig selv - slår rekord for 3. år i træk

Danskerne er vilde med sommerhuse - både med at eje dem, men også med at leje dem. Det kan de tale med om hos Feriepartner Odsherred, som for nylig måtte slå proppen af en flaske bobler fra Vejrhøj Vin for at fejre endnu en udlejningsrekord.

Det er nemlig tredje år i træk, at udlejningen af sommerhuse i udlejningsbureauet slår rekord, oplyser Feriepartner Odsherred på Facebook.

Allerede den 20. september blev udlejningen for hele 2020 overhalet - et år, som ellers var et fantastisk år for sommerhusudlejerne i Odsherred.

Og det blev fejret behørigt med bobler fra den lokale vinbonde i Vindekilde.