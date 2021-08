Tre byrådsmedlemmer i Odsherred Kommune har klaget over deres byrådskolleger, fordi de nægtede at lade dem få et punkt på byrådsdagsorden. Foto: Preben Moth

Over et år for at behandle klagesag over byrådets flertal

Odsherred - 31. august 2021 kl. 14:44 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

De tre byrådsmedlemmer Thomas Nicolaisen (R), Arne Mikkelsen (SF) og Clark Pratt (Enhedslisten) forsøgte i oktober sidste år at få byrådet til at behandle et punkt om, at kommunen skulle bede om flere flygtninge, særligt flere kvoteflygtningebørn, der har fået asyl og kommer fra den berygtede Moria-lejr på den græske ø Lesbos.

Nej, lød det dengang fra byrådsflertallet, der ikke ønskede at drøfte sagen. Det fik politikerne til at klage til Ankestyrelsen, som meddelte, at en afgørelse formentlig ville tage otte måneder.

Nu har Ankestyrelsen så meddelt, at det vil tage op til seks måneder yderligere at behandle sagen, og det frustrerer Thomas Nicolaisen.

»Det er frustrerende, at vi som borgere ikke kan få en afgørelse før over et år efter vi klagede. Det er ikke acceptabelt,« siger han.

Og Arne Mikkelsen er ligeledes irriteret.

»Det er ren og skær politisk opportunisme, fordi de ikke har lyst til at tage stilling i en ellers soleklar sag. Det er et bureaukrati, der manipulerer og de afslører, at de er politisk motiverede,« siger han.