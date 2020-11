Plejecenter Bakkegården, i Hørve, modtager 210.096 kr. som et særligt tilskud til aktiviteter for svækkede ældre. Foto: Peter Andersen

Over en mio. kroner til svækkede ældre

Den 1.maj indgik regeringen et forlig med størstedelen af folketingets partier om, at der skal iværksættes aktiviteter som er rettet mod svækkede ældre, og i Odsherred har man modtaget 852.000 kr. til at skabe nye løsninger for fastholdelse af social kontakt og skabe øget livskvalitet, 84.900 til særlige åbningstider for fritidsaktiviteter og 336.000 kr. til flere dagsture.