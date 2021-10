Politiet beslaglagde fredag eftermiddag en varebil, fordi bilens fører otte gange var blevet sigtet for at køre i i bil selvom han var frakendt retten til at føre bil.

Otte gange uden kørekort, og så tog politiet hans varevogn

Politiet besluttede, at de ville foretage en rutinemæssig kontrol af både fører og køretøj, og de bad bilisten, der var en 37-årig mand fra lokalområdet, om at måtte se hans kørekort, men de måtte tage til takke med hans sygesikringsbevis.

Den 37-årige viste sig nemlig slet ikke at have noget kørekort, da han i 2015 blev frakendt kørekortet i otte år for spirituskørsel i gentagelsestilfælde.

Den 37-årige blev derfor sigtet for kørsel i frakendelsestiden og for tyveri af nummerplader. politiet valgte samtidig at beslaglægge den 37-åriges varebil, da det viste sig at være 8.gang han blev sigtet for kørsel i frakendelsestiden inden for de seneste tre år.