Oscarpris til DPA Microphones lydspecialister

Oscar-akademiet har stemt for at give lydingeniørerne på DPA Microphones, Jens-Jørn Stokholm og Ole Moesmann, en såkaldt teknisk Oscar for innovativ udvikling af miniaturemikrofonerne DPA 4061 og 4071 lavalier-mikrofoner. Det oplyser DPA Microphones på virksomhedens facebookside.

»Vi er så taknemmelige for, at kunne krympe vores større mikrofoner ind i miniature-udgaver samtidig med, at de oprindelige egenskaber - klarhed og nøjagtighed - bibeholdes og gør en reel forskel for lydingeniører i filmbranchen, og hjælper dem med at skabe et fantastisk indhold« skriver virksomheden.