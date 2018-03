Jean Olskær har selv lært sin søn i at bruge den IT-rygsæk, som er en uundværlig del af hans ordblindeundervisning. Foto: Peter Andersen

Ordblind undervises af jordemoder

Odsherred - 15. marts 2018

For den 12-årige Marcus fra Skippinge er det at stå op og gå i skole hver morgen en overvindelse. På trods af, at drengen er blevet testet ordblind, har Odsherred Kommune valgt at sende drengen i en klasse for elever med tale- og sprogvanskeligheder.

- Marcus føler, han er dummere end de andre børn, fordi hans handicap er af en helt anden karakter end dem, de andre elever har, Det tog fem års tovtrækkeri at få Odsherred Kommune til at teste Marcus for ordblindhed. De ville hellere hæfte alle mulige andre diagnoser på drengen, men det har jo vist sig, at hans problemer skyldes ordblindhed, siger Jean Olskær, som er mor til Marcus

Jean Olskær er selv ordblind og genkendte tegnene på drengens ordblindhed, da han var ganske lille.

- I første omgang blev han sendt i en specialklasse for børn med adfærdsvanskeligheder. Børn, som ofte var meget voldsomme. Der var Marcus direkte bange for at gå i skole. Nu sidder han så i sprogklassen, hvor lærerne slet ikke har de rette kompetencer til at arbejde med ordblinde børn. For eksempel har jeg selv måttet undervise Marcus i at bruge den it-rygsæk, som kommunen giver til ordblinde elever, fortæller Jean Olskær.

Hun undrer sig over, at Odsherred Kommune ikke har flere lærere, som er uddannet i at tage hånd om ordblinde børn.

- Jeg ved ikke, om det skyldes lærermangel. Men jeg kan da godt studse lidt over, at man har en jordemoder til at undervise i en specialklasse for børn med sproglige vanskeligheder, siger Jean Olskær.

Hun mener, undervisningen bærer præg af en manglende faglige viden hos lærerne.

- Når den teknologiske udvikling nu har udviklet en række fantastiske hjælpemidler til ordblinde, er det da uforståeligt, at Marcus skal sidde med en blyant og et stykke papir og lære at skrive formskrift, siger Jean Olskær.