Til kickoff-mødet var festivalformanden optimistisk i hawaii-skjorte.

Optimistisk formand var i hawaii-skjorte: Vig Festival holdt kickoff på Zoom

Odsherred - 09. marts 2021 kl. 06:15 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Der er »Fællessang - hver for sig« om fredagen på DR1. Og for nyligt var der så Vig Festival-startskud - hver for sig, hvor 100 teamledere, plus koordinatorer og bestyrelse mødtes online.

Kram og hilsner og fysisk samvær var afløst af computerskærm og Zoom og mennesker presset ind i 100 frimærkestore vinduer.

- Det her er jo vores kickoff-dag. Stor fællesskabsdag, hvor vi snakker festivalplaner; snakker det hele igennem. Og hygger. Fra klokken 10-12. Og så er der frokost. De sidste år er det foregået på Den Rytmiske Højskole, men i år var det jo ikke muligt at mødes fysisk, så vi kunne ikke slutte med frokost, som vi plejer. Den måtte de tage hver for sig. Så vi skylder en frokost, siger festivalformand Lars Gjerlufsen.

- Alle mulige teams var repræsenteret - indgangskontrol, festivalplads, roadies, renhold, scener - hele vejen rundt, fortæller formanden.

- Først skulle jeg lige fortælle dem, hvordan landet ligger. Og jeg ville jo godt signalere, at nu gør vi det; nu går vi efter at holde festival til sommer, så jeg rejste mig, så de kunne se, at jeg havde hawaii-skjorte på. Sommer og sol og Vig Festival, fortæller Lars Gjerlufsen.

- Jeg er klar til Vig Festival til sommer. Det håber jeg også, at I er, lød formandens peptalk til teamlederne.

- Så længe vi ikke har hørt andet fra myndighederne, går vi efter at holde Vig Festival til sommer. Og vi kører efter planen fra 2019, så teamlederne har et klart billede af, hvordan det bliver, siger Lars Gjerlufsen.

- Vi snakkede om forskellige ting - om corona-restriktioner, afspritning, ekstra rengøring; om der vil kunne laves hjælper-bespisning med buffet. Der er så meget, vi ikke ved noget om endnu men alligevel er nødt til at begynde at tale om, siger formanden.

De »frem-zoomede« kunne klikke ind og ud af otte breakout rooms (virtuelle mødelokaler), hvor der var workshopper.

- Det er lang tid siden, vi sidst har været samlet, så der var stor gensynsglæde og lyst til at sludre i mindre grupper. Selvom det var virtuelt, og teamleder-dagen ikke kunne holdes, som den plejer, så fungerede det godt som kickoff, mener Lars Gjerlufsen.