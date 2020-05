Optimismen er retur hos populær færgefart

»Her i rederiet har vi søgt at begrænse omkostningerne samtidig med at holde ruten åben. Primært har dette tiltag været centreret omkring vores ekstrafærge »Nakkehage« som vi har valgt at lade blive i havn, og derfor har frekvensen af afgange været lavere på ruten i både påske- og bededagsferien end normalt. Vi skal afholde os fra at spå om de økonomiske konsekvenser for ruten, for der er stadig for mange ubekendte faktorer. Får vi ikke et alvorligt tilbageslag hen over sommeren af corona virussen, og arter sommervejret sig, så kan vi måske indhente meget af det tabte. Vi er i hvert fald optimister efter en meget bekymrende periode. Vi har udnyttet de lave oliepriser under krisen til at lave en hedging, afdækning, på vores bunkerolie. Om det så var til den rigtige pris må fremtiden vise, men budgetmæssigt er det godt at få lagt »låg« på,« siger han til Nordvestnyt.