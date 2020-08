Fire unge mænd har i to døgn overnattet på den private shelterplads ved det gamle Annebjerg Vandrerhjem i Nykøbing Sjælland, uden at spørge om lov, og har efterladt pladsen tilrodet. - De er bare kørt og har efterladt deres ragelse, siger opsynsmand Asger Christensen. Privatfoto

Opsynsmand chokeret: Unge efterlod ragelse på privat shelterplads

Skumhynder fra en sofa, en sort plastik-balje, to ødelagte, afbrændte stole, en indkøbskurv fra Netto, en fiskestang og fiskegrej, plus andre ting og sager, smidt omkring og efterladt på området.

Vandrerhjems-bygningen er nu ejet af naboen Jens Nielsen. Men man kan stadig få lov til at overnatte på shelterpladsen, ved at henvende sig og betale efter hver overnatning på MobilePay.

- De er også kørt fra en kabeltromle med ledning og et 50 meter langt, kraftigt gummikabel, som de havde lagt ud over græsplænen og voldgraven for at få strøm fra det gamle vandrerhjem. Men det lykkedes ikke for dem.