De årligt tilbagevendende Odsherreds Kunstdage, hvor professionelle kunstnere og kunsthåndværkere åbner deres værksteder for tusindvis af gæster, har i år på ønske fra Destination Sjælland fået strammet adgangskravene. Nu svarer kunstnerne i arbejdsgruppen, der står bag stramningen, på kritikken. Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Opstramning af adgangskrav til Odsherreds Kunstdage: Arbejdsgruppe svarer på kritik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Opstramning af adgangskrav til Odsherreds Kunstdage: Arbejdsgruppe svarer på kritik

Odsherred - 12. maj 2021 kl. 18:10 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Fire professionelle kunstnere og kunsthåndværkere fra Odsherred, keramiker Karin Sauer, trædrejer Jørgen Nordskov, kunstmaler Øssur Mohr og billedkunstner Karin Lykke Groth, påtog sig arbejdsopgaven som rådgivere for Destination Sjælland i ønsket om at sikre klare og ensartede adgangskrav til Odsherreds Kunstdage.

Nu ønsker gruppen at svare på kritikken i kølvandet på debatten blandt kunstnere, kunsthåndværkere og udstillingssteder.

Det var Destination Sjælland, der ville at føre kunstdagene tilbage til den oprindelige idé - at stille skarpt på professionel kunst og kunsthåndværk i forlængelse af kolonien Odsherreds-malerne.

- Det stod klart, at der gennem de senere år ikke har været lige vilkår for alle til Odsherreds Kunstdage. Nogle har været underlagt censur og adgangskrav, andre ikke. Det er urimeligt og uigennemskueligt både for udstillerne og publikum, udtaler arbejdsgruppen.

Derfor anbefalede gruppen at skærpe adgangskravene, så publikum oplever professionelt censurerede kunstnere.

- De nu vedtagne adgangskrav er i princippet de oprindelige krav, mener arbejdsgruppen.

Enten skal man have en videregående uddannelse fra kunstakademier eller statsanerkendte designskoler, eller et medlemskab af de anerkendte Billedkunstnernes Forbund, Danske Kunsthåndværkere & Designere eller Dansk Billedhuggersamfund.

Antaget andre steder Man kan også få adgang ved inden for de seneste tre år at være antaget ved de censurerede udstillinger Forårsudstillingen i Kunsthal Charlottenborg, Kunstnernes Påskeudstilling i Kunsthal Aarhus, Kunstnernes Sommerudstilling på Vestjyllands Kunstmuseum eller Efterårsudstillingen på Den Frie.

- Nu er kravene gældende for alle. Arrangøren skal nu tjekke, at ansøgere dokumenterer, at de opfylder kravene, skriver gruppen.

Gallerier og udstillingssteder i Odsherred kan fortsat være med men under samme adgangskrav og censurering for de kunstnere, der udstiller. Det kræves også, at kunstnere er til stede i pinsen, og at de har bopæl i Odsherred. Det sker for at styrke formidlingen af den professionelle, lokale kunst og markedsføringen af Odsherred.

Fotos til bedømmelse Som alternativ har man mulighed for at indsende fire fotos af egne værker til bedømmelse i en censur-komité.

Arbejdsgruppen har på Destination Sjællands ønske sammensat en brutto-liste af censorer, med stor vægt på habilitet.

De må ikke være bosat eller aktivt udøvende i Odsherred.

Og de skal som minimum have en baggrund, der svarer til Odsherreds Kunstdages adgangskrav, gerne med vægtig placering på den danske kunstscene.

Der skal være stor faglig spredning i panelet.

Arbejdsgruppen anbefaler et årligt censorpanel på fem personer - en billedkunstner, en grafiker eller fotograf, en billedhugger og to kunsthåndværkere for at sikre forskellige faglige kompetencer, når indsendte værker vurderes, oplyser arbejdsgruppen.

Årets censur-udvalg består af billedkunstner Karen Gabel Madsen, grafiker Jens Bohr, møbelarkitekt Erling Christoffersen, keramiker Asger Kristensen og smykkedesigner Kasia Gasparski.

I 2021 er 26 kunstnere kommet igennem adgangskravene til Odsherreds Kunstdage.