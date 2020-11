Vibehus i Annebergparken bliver omdrejningspunkt for madkundskaben og fødevareundervisningen hos Nationalt Center for Lokale Fødevarer. Foto: Marianne Nielsen Foto: Marianne Nielsen

Opretter mad-akademi i voksende fødevare-klynge

Odsherred - 24. november 2020 kl. 19:11 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Nationalt Center for Lokale Fødevarer rykker ind i Vibehus i Anneberg Kulturpark og gryden kog for at skabe et videncenter, der kan udbrede kendskabet til lokale råvarer. Arbejdstititlen er Madakademiet, men daglig leder af NCLF, Jesper Zeihlund understreger, at der ikke er noget elitært over den nye undervisningstilbud.

- Det henvender sig til alle, der arbejder med fødevarer - lige fra køknerne på plejecentre og kantinen i kommunen, siger han.

Det er efterhånden fire år siden, Nationalt Center for Lokale Fødevarer så dagens lys, som et projekt under Odsherred Kommune. De medvirkede til realiseringen af uddannelsescentret i Fårevejle, hvor fokus - både dengang og nu - var på fødevarer. Først i Restauranskolens regi, og nu som et tilbud under EUC Nordvestsjælland.

- Der er vi ikke så meget inde over mere, hvorimod »Madakademiet« er vores. Og vil vi illustrere iværksætteri i fødevarebranchen, så er det jo bare at gå ud af døren og gå ind til naboen. Iværksætterne er jo lige her i virkeligheden, så der er ikke brug for powerpoint-illustrationer og forelæsninger. Og jeg vurderer, at det har potentiale til at blive stort med tiden, siger Jesper Zeihlund.

Siden årsskiftet har Nordisk Center for Lokale Råvarer stået på egne ben efter en periode med kommunal fødselshjælp.

Pt. arbejder centret som konsulenter for et projekt på Vejø, men 2021 kommer til at stå i Odsherreds tegn.