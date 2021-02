Om der bliver musikalsk ledsagelse, når piberenseren bliver stukket op i næsen, vides ikke, men SOS international indretter sig i musikskolens lokaler for at foretage kvivktests. Foto: Niels Sørensen

Opretter kviktest-sted på musikskole

Region Sjælland skriver i en pressemeddelelse ikke, hvornår, der bliver åbnet op for kviktests på musikskolen, men at der som udgangspunkt vil være åbent én hverdag og én weekend-dag hver uge, og at der vil være mulighed for tidsbestilling og for fremmøde uden tidsbestilling.