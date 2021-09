Opholdssted politianmeldt efter drab

Den 5.januar udstedte Arbejdstilsynet, AT, to strakspåbud til opholdsstedet, hvor de blandt andet blev pålagt at »alenearbejde med beboere med kendt udadreagerende adfærd...planlægges, tilrettelægges og udføres således, at risikoen for vold imødegås. Kan faren ikke imødegås, må den ansatte ikke arbejde alene,« samt at sikre, at faren for vold og trusler om vold undgås i forbindelse med beboeres adgang til knive og andre genstand på opholdsstedet.

Det ville Ørbækskilde ikke finde sig i, og de fik deres advokater til at klage over påbuddene, blandt andet med den begrundelse, at når der fremover skal være to medarbejdere på Ørbækskilde i visuel eller auditiv afstand fra hinanden, så vil det forringe botilbuddets tilbud samt gøre det umuligt at tage på ture ud af huset, og i forhold til påbuddet om at sikre mod vold med husets knive, skriver advokaten, at der er tale om »bakspejlsbetragtninger,« udløst af drabet, og så minder han om, at beboerne jo har fri adgang til at færdes frit uden for matriklen, og her kan bringe alt de ønske rmed hjem, for personalet har ingen hjemmel til gennemføre kropsvisitation af beboerne.