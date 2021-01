Opholdssted er raget uklar med udlejer, så nu flytter de

Opholdsstedet Ørbækskilde har valgt at opsige lejekontrakten på det hus på Børgebjergvej 2, i Fårevejle, hvor de har haft beboere boende selvom huset var stærkt renoveringsmodent.

Husets tilstand er kommet frem efter, at en ansat blev knivdræbt på Ørbækskildes andet domicil på Riisvej, i Veddinge, og Socialtilsyn Øst har tidligere krævet en detaljeret plan for både udvendig og indvendig renovering af huset, men det sættes nu på hold.

I et brev til Socialtilsyn Øst skriver Ørbækskildes ledelse, at deres dialog med husets udlejer er ikke eksisterende, og at de derfor har sagt lejemålet op med endelig fraflytning den 31.juli.