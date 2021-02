Ophæver restriktioner: Her er det muligt at besøge plejecentrene

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der har givet kommunen grønt lys til at åben op for besøg til beboerne på baggrund af smittebilledet i Odsherred.

Selvom der nu er åbnet for besøg på plejecentrene, så beder kommunen besøgende om at huske de generelle anbefalinger om at blive hjemme, hvis man er syg eller har symptomer, husker god håndhygiejne og holder god afstand til andre. Og så skal alle besøgende være mundbind under besøget.

Samtidig beder kommunen om, at besøgende tager en kviktest inden et besøg på plejecentrene, da det ikke er alle beboere, medarbejdere eller andre besøgende, der er blevet vaccineret endnu.

Det er muligt at tage en kviktest på specifikke tidspunkter på plejecentrene Bakkegården, Solvognen, Grønnegården og Bobjergcenteret.

Besøgene skal fortsat helst foregå udenfor eller i beboerens lejligheder.