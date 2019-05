Se billedserie Borgmester Thomas Adelskov (S) vil gerne begrænse kommunens brug af konsulenter yderligere, men der vil stadig være behov for at købe ydelser, understreger han. Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Opgaver må købes ude Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Opgaver må købes ude

Odsherred - 06. maj 2019 kl. 07:01 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Odsherred Kommune købte i 2018 for cirka 15,3 millioner kroner i eksterne konsulentydelser.

Borgmester Thomas Adelskov (S) konstaterer, at beløbet ligger på niveau med de foregående år.

- På et økonomiudvalgsmøde for nylig drøftede vi brugen af eksterne konsulenter. Vi talte om, hvorvidt vi kunne gøre noget mere in-house, og Claus Steen Madsen (kommunaldirektør, red) fortalte, at man er klar til selv at løfte flere analyseopgaver. Vi er derfor i gang i med at ansætte flere analysemedarbejdere, så vi er fri for at købe dem som konsulentydelser. Og det samme gør sig gældende med hensyn til rekruttering, siger Thomas Adelskov, som altså mener, at man kan begrænse brugen af konsulenter.

Men omvendt så er der jo også et politisk ønske om at spare på administrationen?

- Det er rigtigt. Vi skal derfor have en balance. Der hvor det giver mening, at en medarbejder kan håndtere opgaven, skal vedkommende gøre det. Men vi skal heller ikke have medarbejdere i administrationen med meget få og specifikke opgaver. Så vi bliver fortsat nødt til at købe os til nogle ydelser.

Arkitekt- og landmåleropgaver er ifølge borgmesteren eksempler på ydelser, som er nødvendige at købe.

En politisk beslutning

- Sidste år stod vi med over 800 lovliggørelsessager omkring byggeri. Da var det en politisk beslutning, at vi i stedet for at ansætte et par medarbejdere ville hyre et konsulentfirma til at klare opgaven. Det handlede om, at vi ikke kunne vente på lange ansættelsesprocesser for at ansætte nogle, som først skal oplæres, siger Thomas Adelskov.

Sidste år blev der indført en kommunal procedure, der skulle sikre, at eksterne konsulenter kun bliver brugt, hvis en direktør eller chef godkender det. Målet var at undersøge mere grundigt, om nogle blandt kommunens ansatte kunne løse opgaven.

- Jeg formoder og forventer, at denne beslutning bliver efterlevet, siger Thomas Adelskov.

Han fremhæver, at konsulentudgifterne vil svinge lidt efter de konkrete arbejdsopgaver. Halbrandene i Vig og Højby medførte ekstra brug af rådgivere og arkitekter, og det samme gjaldt udvidelsen af rådhuset i Højby i 2018.