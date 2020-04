Formand for Vig Festival, Ole Larsen, opfordrer gæsterne til at beholde deres billetter til festivalen i 2021 - her hjælper han til ved festival-indgangen (foto fra 2017).

Opfordring fra festival: Behold billetterne

- Vi håber, at folk vil støtte op om festivalen på den måde. Jo flere, der vælger at beholde deres billetter, jo bedre fundament har vi for at lave en god festival i 2021. Vi arbejder på at overføre musikprogrammet for 2020 til festivalen i 2021, siger formand Ole Larsen.