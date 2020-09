Opfordrer byrådet til at begrænse politiske aktiviteter

Covid-19 situationen er i løbet af idag blevet forværret i Odsherred kommune.

Der er nu registreret 6 nye smittede, og kommer antallet op på 7, så vil også Odsherred være en af de kommuner, hvor der er mindst 20

Smittede per 100.000 indb. Og dermed markeret rød af sundhedsmyndighederne.

Det har fået borgmester Thomas Adelskov (S) til at sende en opfordring til byrådet, om, at de bør begrænse deres deltagelse i eksterne møder, konferencer og lign. politiske aktiviteter.

Han henviser til, at kommunens medarbejdere er stoppet med at holde fysiske møder med andre end deres nærmeste kollegaer for ikke at sprede smitte.

Borgmesteren opfordrer byrødderne til at gå foran som gode eksempler i en svær tid, men i sin mail til byrådet slår han også fast, at der er grænser for hans opfordring:

"Jeres engagementer i jeres privatliv eller civile erhverv har jeg naturligvis ingen intention om at blande mig i."