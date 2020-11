Op ad bakke for dart-klubs fremtids-ønsker

Står det til forvaltningen, bliver det et nej, til Odsherred Dartklubs ønske om at flytte og få mere i støtte.

I dag holder Nykøbing Dartklub til i lokaler under skolen på Grundtvigsvej, men ønsket er, at leje sig ind i nye lokaler i Havnegade 2.

Dart-klubben lider under at det nuværende lokale deles med andre, og der derfor går meget tid på en klubaften til overhovedet at gøre lokalet klart til at spille dart i.