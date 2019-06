Omstridt fabrik kalder lugtgener for småproblemer

» Det var en lille olielækage som førte til, at noget olie inde i maskinen sprøjter over en varm plade. Det førte til en røgudvikling, som kunne lugtes. Jeg lærte i skolen, at let olie er aromatisk. Det kan lyde poetisk, men er det ikke nødvendigvis. For det betyder også, at selv små mængder olie kan lugte en del, også uden at der er tale om katastrofer under udvikling. Fejlen var ufarlig, teknisk, og er af en sådan karakter, som man først opdager, når man kan begynde at teste sit udstyr i praksis. Enhver borger har selvfølgelig ret til at alarmere myndighederne når de ønsker det. Det har vi ingen indflydelse på, og skal heller ikke have det,« skriver han i en mail til avisen.